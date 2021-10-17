«Бавария» уничтожила «Байер», забив столько же, сколько в ворота «Динамо» в ЛЧ

Мюнхенский клуб оформил пять мячей за первый тайм

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В матче 8-го тура Бундеслиги леверкузенский «Байер» на своем поле принимал «Баварию».

Мюнхенцы устроили настоящую голевую феерию, забив 5 мячей еще в первом тайме. По дублю оформили Роберт Левандовски и Серж Гнабри, а также отличился Томас Мюллер.

«Аптекари» осилили лишь один гол в ворота Мануэля Нойера – забил Патрик Шик. Еще один мяч хозяев был отменен из-за положения вне игры.

В предыдущем матче ЛЧ «Бавария» также забила пять мячей «Динамо», только оставив свои ворота на замке.

Таблица немецкой Бундеслиги.

Бундеслига, 8-й тур

«Байер 04» – «Бавария» 1:5

Голы: Шик, 55 – Левандовски, 3, 30, Мюллер, 34, Гнабри, 35, 37.

«Байер 04»: Градецки, Фримпонг (Бельараби, 64), Та, Коссуну, Баккер, Демирбай, Амири, Виртц (Рецос, 79), Шик (Аларио, 79), Диаби (Адли, 64), Паулиньо (Тапсоба, 46).

«Бавария»: Нойер, Зюле (Ричардс, 72), Эрнандес, Упамекано, Дэвис (Станишич, 40), Горетцка (Забитцер, 46), Киммих, Мюллер (Коман, 64), Левандовски (Мусиала, 64), Гнабри, Сане.