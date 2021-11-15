Беланов: «Рад, что вернулись в сборную Малиновский и Зинченко»

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Бывший игрок Игорь Беланов поделился ожиданиями от игры сборной Украины против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.

Мы понимаем, какое будет давление в Боснии. Очень надеюсь на Ярмоленко, Яремчука и обладающего хорошим ударом того же Малиновского. Вообще хотелось бы, чтобы у ребят был дух победителей. И чтобы не было переоценки, а была самооценка своих действий в футболе. Наши футболисты должны понимать для кого все эти матчи - для болельщиков».