Имеем большой опыт решающих побед. Как Украина играла в последних турах отборов на ЧМ
Беланов: «Рад, что вернулись в сборную Малиновский и Зинченко»
Экс-игрок поделился ожиданиями от игры с Боснией и Герцеговины
17:10
Фото: УАФ
Бывший игрок Игорь Беланов поделился ожиданиями от игры сборной Украины против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.
«Босния команда очень хорошая, я ее посмотрел в деле. В игре с ней будет очень тяжело. Но я очень рад, что вернулись в национальную команду Малиновский и Зинченко. Думаю, что это будет хорошая помощь, ведь на контратаках мы умеем играть.
Мы понимаем, какое будет давление в Боснии. Очень надеюсь на Ярмоленко, Яремчука и обладающего хорошим ударом того же Малиновского. Вообще хотелось бы, чтобы у ребят был дух победителей. И чтобы не было переоценки, а была самооценка своих действий в футболе. Наши футболисты должны понимать для кого все эти матчи - для болельщиков».
Матч состоится 16 ноября.
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