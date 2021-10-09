Кривцов: «Петраков – хороший человек. С ним комфортно работать»
Беланов: «У Украины хватает качественных исполнителей вместо Зинченко и Малиновского»
Также экс-игрок высказался о Петракове
9 октября 15:51
Фото: УАФ
Бывший игрок Игорь Беланов высказался о главном тренере сборной Украины Александре Петракове и о составе на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022.
«Исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова всегда считали сильным психологом. Надеюсь, что и сегодня он найдет нужные слова, и его подопечные порадуют бойцовскими качествами и стремлением сыграть «через не могу». Это станет важным подспорьем и будет проще доказать свое преимущество в исполнительском мастерстве.
Отсутствие по разным причинам Александра Зинченко и Руслана Малиновского? Ничего страшного, у нас хватает качественных исполнителей в средней зоне, да и у молодежи появится шанс громко заявить о себе».
Начал матча с финнами – в 19:00.
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