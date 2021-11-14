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Бельгия добыла путевку на мундиаль в Катаре, победив Эстонию

За второе место в группе в последнем туре будут сражаться Уэльс и Чехия
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:37
Бельгия добыла путевку на мундиаль в Катаре, победив Эстонию
фото - Eurosport

В матче отбора на чемпионат мира 2022 сборная Бельгия дома принимала Эстонию.

Кристиан Бентеке на 11-й минуте помог «дьяволам» открыть счет.

В начале второго тайма Янник Карраско удвоил преимущество хозяев, но на 70-й минуте Эрику Сорга удалось сократить отставание эстонцев.

Спустя несколько минут Торган Азар вновь увеличил преимущество бельгийцев до двух мячей, забив свой гол.

Победа помогла Бельгии за тур до конца обеспечить себе место на ЧМ-2022. Шансы на вторую строчку имеют Уэльс и Чехия.

Отбора на ЧМ-2022, группа Е

Эстония – Бельгия 1:3

Голы: Сорга, 70 – Бентеке, 11, Карраско, 53, Азар, 74.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Денайер, Кастань, Менье (Салемакерс, 63), Карраско (Мертенс, 71), Витцель, де Брюйне (де Кетеларе, 83), Ванакен, Азар (Азар, 63), Бентеке (Ориги, 84).

Эстония: Игонен, Тамм, Паскочий, Метс, Тенисте (Пури, 79), Крейда, Васильев (Соометс, 80), Оямаа (Синявский, 60), Поом, Аньер (Саппинен, 60), Зенев (Сорга, 67).

Предупреждения: Метс (14).

Павел Харченко
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Теги

сборная Бельгии (футбол) сборная Уэльса (футбол) сборная Эстонии (футбол)

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