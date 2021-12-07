«Эвертон» выиграл впервые за 9 матчей, в дополнительное время вырвав победу у «Арсенала»
Бенитес обыграл «Арсенал» с четырьмя командами в АПЛ
«Эвертон» сумел обыграть «канониров»
08:50
Фото: Sky Sports
«Эвертон» обыграл «Арсенал» (2:1) в выездном матче 15 тура АПЛ.
Интересно, что тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес обыграл лондонцев руководя уже четвертой командой в АПЛ. До этого испанец руководил «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом» и также обыгрывал «Арсенал» с этими командами, сообщает Gracenote.
Такое же достижение есть еще одного тренера – Марка Хьюза. Он побеждал «Арсенал» с «Блэкберном», «Ман Сити», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Сток Сити».
Также «Эвертон» выиграл впервые за девять матчей.
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