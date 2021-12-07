Бенитес обыграл «Арсенал» с четырьмя командами в АПЛ

«Эвертон» сумел обыграть «канониров»

Фото: Sky Sports

«Эвертон» обыграл «Арсенал» (2:1) в выездном матче 15 тура АПЛ.

Интересно, что тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес обыграл лондонцев руководя уже четвертой командой в АПЛ. До этого испанец руководил «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом» и также обыгрывал «Арсенал» с этими командами, сообщает Gracenote.

Такое же достижение есть еще одного тренера – Марка Хьюза. Он побеждал «Арсенал» с «Блэкберном», «Ман Сити», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Сток Сити».

Также «Эвертон» выиграл впервые за девять матчей.