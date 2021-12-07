«Эвертон» выиграл впервые за 9 матчей, в дополнительное время вырвав победу у «Арсенала»

«Канониры» отпустили МЮ вперед в таблице

фото - Everton FC

В матче 15-го тура АПЛ «Эвертон» на своем поле принимал «Арсенал».

Счет в матче открыли гости, благодаря голу Мартина Эдегора под занавес первого тайма.

На 79-й минуте Ришарлисон помог вернуться «ирискам» в игру, сравняв счет. В общей сложности, бразилец трижды поражал ворота соперника, но два его гола были отменены из-за офсайда.

В компенсированное время второго тайма хозяева смогли вовсе вырвать победу, когда Демерай Грэй забил на 92-й минуте.

«Эвертон» смог одержать победу в АПЛ впервые за 9 матчей, а «Арсенал» из-за поражения отпустил МЮ вперед в таблице английского чемпионата.

АПЛ, 15-й тур

«Эвертон» – «Арсенал» 2:1

Голы: Ришарлисон, 79, Грэй, 90+1 – Эдегор, 45+2.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Мина (Холгейт, 31), Кин, Годфри, Гордон (Ивоби, 87), Дукуре, Аллан, Таунсенд (Андре Гомеш, 66), Грэй, Ришарлисон.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни (Нуну Тавареш, 65), Сака, Эдегор, Мартинелли (Нкетиа, 71), Парти, Джака, Ляказетт (Обамеянг, 85).

Предупреждения: Годфри (51), Джака (63), Эдегор (74), Грэй (90).