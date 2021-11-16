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Бензема и Мбаппе подарили Украине путевку в плей-офф отбора, лишив Финляндию очков

В параллельном матче Украина справилась с задачей
Футбол Сборная Украины
16 ноября 23:35
Бензема и Мбаппе подарили Украине путевку в плей-офф отбора, лишив Финляндию очков
Фото - FFF

В восьмом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Финляндии на своем поле уступила Франции.

На перерыв команды ушли при ничейном результате. В случае победы «Суоми» гарантировали бы себе место в стыках.

Хозяева не уступали действующему чемпиону мира по числу созданных моментов. Но дался класс «Ле Бле». Мбаппе и Бензема решили исход этой встречи.

Франция выиграла группу D. В последний момент Украина обошла Финляндию, вырвав место в плей-офф.

Отбор на ЧМ-2022, группа D, восьмой тур

Финляндия – Франция 0:2

Голы: Бензема, 66, Мбаппе, 76

Финляндия: Градецки, Уронен (Тэйлор, 73), О`Шонесси (Похьянпало, 82), Вяйсянен, Иванов, Хямяляйнен, Шюллер (Форсс, 64), Камара, Ниссиля (Валакари, 82), Луд, Пукки.

Франция: Льорис, Дюбуа (Павар, 46), Зума, Упамекано, Кунде (Коман, 57), Динь, Рабьо (Верету, 86), Тчуамени, Гризманн (Гендузи, 67), Мбаппе, Диаби (Бензема, 56).

Предупреждение: Шюллер
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Финляндии (футбол) сборная Франции (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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