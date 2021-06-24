Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Бензема: «Все ждали моих голов»
Французский форвард забил Португалии
Карим Бензема / Фото: Twitter
Нападающий сборной Франции Карим Бензема высказался о своих голах в ворота сборной Португалии (2:2) в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Я почувствовал радость и гордость, когда забил. Все этого ждали. Я был под давлением, но я футболист и профессионал, так что питаюсь им. Было здорово забить, к тому же мы вышли в плей-офф. Хочу забивать за эту команду, потому что знаю, что в этом турнире голы очень важны».
Напомним, Франция сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Лиги Европы.
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