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Бензема: «Все ждали моих голов»

Французский форвард забил Португалии
Футбол Евро-2020
12:34
Бензема: «Все ждали моих голов»
Карим Бензема / Фото: Twitter

Нападающий сборной Франции Карим Бензема высказался о своих голах в ворота сборной Португалии (2:2) в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Я почувствовал радость и гордость, когда забил. Все этого ждали. Я был под давлением, но я футболист и профессионал, так что питаюсь им. Было здорово забить, к тому же мы вышли в плей-офф. Хочу забивать за эту команду, потому что знаю, что в этом турнире голы очень важны».

Напомним, Франция сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Лиги Европы.

Петр Приходько
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Теги

Карим Бензема Португалия - Франция

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