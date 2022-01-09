Бензема установил исторический рекорд в «Реале»
Бензема забил 300-й мяч за «Реал» и догоняет легенду
Пока француз на 4-м месте в списке лучших бомбардиров в истории клуба
09 января 12:05
Карим Бензема / Фото: Getty Images
Нападающий «Реала» Карим Бензема забил свой 300-й мяч за мадридский клуб, сообщает Opta.
Это случилось в матче с «Валенсией» (4:1) в матче чемпионата Испании.
Отметим, что Бензема идет на 4-м месте в списке лучших бомбардиров в истории «Реала». Больше отличились лишь Альфредо Ди Стефано (308 голов), Рауль (323 гола) и Криштиану Роналду (450 голов).
Напомним, Бензема установил еще один рекорд в матче с «Валенсией».
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