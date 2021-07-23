Бензема рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время матча
Бензема заразился коронавирусом
Болезнь протекает без симптомов
14:16
Карим Бензема / Фото: Twitter
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба «сливочных».
33-летний игрок отправился на самоизоляцию, симптомов болезни у него нет.
Отметим, что «Реал» начнет новый сезон в Примере 14-го августа матчем против «Алавеса» на выезде.
Ранее стало известно, что хавбек «Реала» получил жуткую травму на Олимпийских играх.
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