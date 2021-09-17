Бербатов: «Одно поражение в Лиге чемпионов не ставит под угрозу Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Бербатов – о полузащитнике МЮ: «Он выглядит потерянным»
Экс-форвард команды оценил игру Ван де Бека
10:31
Донни ван де Бек / Фото: Twitter
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался об игре хавбека команды Донни ван де Бека. Его слова приводит Betfair.
«Ван де Бек выглядит потерянным. Время на спасение его карьеры в МЮ на исходе. В матче с «Янг Бойз» он вышел в стартовом составе, но был заменён в перерыве. Это характерная история для него в МЮ. Если он выходит на поле в стартовом составе, его меняют. Если выходит на замену, то минут на 10. Ему не дают шанса как следует адаптироваться и показать все, на что он способен.
Ситуация никак не складывается в его пользу. Очень жаль, ведь клуб заплатил за него большие деньги. Вот, что случается, если тратишь деньги, чтобы порадовать своих болельщиков. Надеюсь, он ещё получит хороший шанс, но ему придется нелегко».
Напомним, МЮ проиграл «Янг Бойз» (1:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
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