Бербатов – о полузащитнике МЮ: «Он выглядит потерянным»

Донни ван де Бек / Фото: Twitter

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался об игре хавбека команды Донни ван де Бека. Его слова приводит Betfair.

Ситуация никак не складывается в его пользу. Очень жаль, ведь клуб заплатил за него большие деньги. Вот, что случается, если тратишь деньги, чтобы порадовать своих болельщиков. Надеюсь, он ещё получит хороший шанс, но ему придется нелегко».