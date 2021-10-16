ПСЖ обыграл «Анжер» благодаря голу Мбаппе
Бернат сыграл за ПСЖ впервые за 13 месяцев
Защитник восстановился после травмы колена
16 октября 08:10
Фото: AFP
ПСЖ обыграл «Анжер» (2:1) в матче 10 тура Лиги 1.
За парижан сыграл защитник Хуан Бернат. Это его первая игра за 13 месяцев.
В сентябре прошлого года он получил травму колена и перенес операцию. С тех пор он не играл, сообщает AFP.
За ПСЖ Бернат проводит 3-й сезон.
Испанец помог ПСЖ выиграть третий матч подряд. Команда лидирует в таблице Лиги 1.
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