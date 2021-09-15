«Бешикташ» забил дортмундской «Боруссии» на 94-й, но не спасся от поражения
В матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бешикташ» принимал «Боруссию» из Дортмунда.
«Шмели» решили исход встречи в первом тайме – два гола в активе Беллингема и Холанда.
Гол «Бешикташа» после 90-й минуты не спас турецкую команду от поражения.
Лига чемпионов, 1-й тур
«Бешикташ» – «Боруссия» (Д) 1:2
Голы: Монтеро, 90+4 – Беллингем, 20, Холанд, 45+2
«Бешикташ»: Дестаноглу, Розье, Велинтон, Монтеро, Нсакала, Геззаль, Хатчинсон (Учан, 78), Пьянич, Соуза, Батшуайи, Ларин (Караман, 61).
«Боруссия» (Д): Кобель, Менье, Хуммельс (Понграчич, 70), Аканджи, Геррейру, Брандт (Витцель, 46), Дауд, Беллингем (Вольф, 69), Ройс, Мален (Мукоко, 70), Холанд.
Предупреждения: Велинтон (42), Монтеро (45), Менье (55), Хатчинсон (76), Мукоко (79).
Сегодня в параллельном матче группы также сыграют «Спортинг» и «Аякс».
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