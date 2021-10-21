«Бетис» – «Байер»: прогноз на матч лиги Европы

Кто же займет первое место в группе G?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

Реал Бетис загнали мяч в ворота противника во всех своих последних восьми матчах, кроме одного, забив 17 голов за этот период.

Бетис также пропустили в общей сложности 10 мячей в шести из последних восьми матчей.

Байер забивали во всех своих одиннадцати матчах этого сезона, загнав в общем 30 мячей в ворота противников.

Гости пропустили мяч в свои ворота в шести из десяти последних матчей и пять голов от мюнхенской «Баварии» в минувшие выходные.

Сегодня вечером две сильнейшие команды группы G встретятся, и есть все основания ожидать захватывающего поединка на Бенито Вильямарин.

Обе команды набрали максимальные шесть очков из шести после того, как одержали победы над «Селтиком» и «Ференцварошем», и забили немало мячей: семь голов от «Бетиса» и шесть голов от «Байера».

Сегодняшний матч очень важен для обеих команд, так как победитель поднимется на вершину турнирной таблицы группы G и станет на один шаг ближе к прямому выходу в 1/8 финала Лиги Европы.

Хозяева забили во всех своих последних восьми матчах, кроме одного, забив впечатляющие 17 голов за этот период, но подопечные Мануэля Пеллегрини не так сильны в защите и допускают немало ошибок, которые привели к 10 пропущенным голам за тот же период. Сегодня Бетис будут еще усерднее стараться заполучить эти заветные три очка на своей домашней арене.

«Байер» из Леверкузена забили всего один гол на выходных в матче против «Баварии», проиграв со счетом 5:1, но «Фармацевты» загоняли мяч в ворота противника во всех одиннадцати своих матчах в этом сезоне, забив в общей сложности 30 голов.

Обе команды хороши в нападении и пропускают немало голов. С уверенностью можно сказать что матч будет интересным. Все указывает на то что обе команды забьют, поэтому предлагаем вам комбинированную ставку – обе команды забьют + тотал больше 2.5 с кэфом 1.9.