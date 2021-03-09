«Бетис» выиграл матч у «Алавеса», проигрывая 0:2 к 61-й минуте

Фото: Real Betis

«Бетис» в матче 26 тура Ла Лиги дома сумел обыграть «Алавес».

Хозяева горели в два мяча к 61-й минуте. За «Алавес» отличились Хоселу и Мендес.

Впрочем, во втором тайме «Бетис» оформил камбэк с победным голом Иглесиаса на 88-й минуте, который оформил дубль.

Это не первый камбэк «Бетиса» в этом сезоне. Команда идет 6-й в таблице.

Ла Лига. 26-й тур:

«Реал» Бетис – «Алавес» 3:2

Голы: Иглесиас, 61 (с пенальти), 88, Хоакин, 81 — Хоселу, 12, Мендес, 24

«Бетис»: Роблес — Эмерсон, Манди, Сидней, Миранда — Родригес (Карвалью), Гуардадо (Иглесиас), Гарсия (Хоакин), Фекир (Акуоку), Каналес — Хуанми (Тельо)

«Алавес»: Пачеко — Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте — Пеллистри (Понс), Батталья (Пинья), Гарсия, Риоха (Кордоба), Хоселу, Мендес (Агиррегарибия)

Предупреждения: Мендес, Батталья, Наварро