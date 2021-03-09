«Бетис» выиграл матч у «Алавеса», проигрывая 0:2 к 61-й минуте
Очередной камбэк андалусийцев
«Бетис» в матче 26 тура Ла Лиги дома сумел обыграть «Алавес».
Хозяева горели в два мяча к 61-й минуте. За «Алавес» отличились Хоселу и Мендес.
Впрочем, во втором тайме «Бетис» оформил камбэк с победным голом Иглесиаса на 88-й минуте, который оформил дубль.
Это не первый камбэк «Бетиса» в этом сезоне. Команда идет 6-й в таблице.
Ла Лига. 26-й тур:
«Реал» Бетис – «Алавес» 3:2
Голы: Иглесиас, 61 (с пенальти), 88, Хоакин, 81 — Хоселу, 12, Мендес, 24
«Бетис»: Роблес — Эмерсон, Манди, Сидней, Миранда — Родригес (Карвалью), Гуардадо (Иглесиас), Гарсия (Хоакин), Фекир (Акуоку), Каналес — Хуанми (Тельо)
«Алавес»: Пачеко — Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте — Пеллистри (Понс), Батталья (Пинья), Гарсия, Риоха (Кордоба), Хоселу, Мендес (Агиррегарибия)
Предупреждения: Мендес, Батталья, Наварро
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