Три суперзвезды бесплатно. «Реал» готовит грандиозную трансферную кампанию
Бэйл и Азар не сыграют против «Шахтера»
Оба футболиста не были включены в заявку на матч
12:16
Фото: Marca
«Реал» огласил заявку на матч 3 тура Лиги чемпионов против «Шахтера».
Пропустят игру несколько ключевых игроков команды. Из-за трав не сыграют Эден Азар, Гарет Бэйл, Дани Карвахаль, Дани Себальос, Лука Йович и Иско.
Our squad for Tuesday's match @FCShakhtar! #UCL pic.twitter.com/SO0vlnwSI4— Real Madrid C.F. (@realmadriden) October 17, 2021
В заявку попал вратарь Андрей Лунин. Игра состоится 19 октября в Киеве.
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