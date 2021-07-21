Бэйл может оказаться вне заявки «Реала» на сезон
Бэйл отказался покидать «Реал»
Валлиец останется в мадридском клубе
21 июля 08:02
Гарет Бэйл / Фото: Twitter
Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл решил остаться в команде, сообщает As.
По информации источника, 32-летний валлиец имеет несколько вариантов продолжения карьеры в МЛС, но он пока не готов туда ехать. Бэйл планирует поиграть в США, но лишь после завершения контракта с «Реалом» в 2022-м году.
В прошлом сезоне Бэйл выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.
Ранее появилась информация, что Бэйл намерен завершить карьеру следующим летом.
Комментарии 0