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Бэйл завершит карьеру следующим летом

Валлиец не планирует играть до самой старости
Футбол Примерa (Испания)
6 июля 23:15
Бэйл завершит карьеру следующим летом
Гарет Бэйл / фото - Marca

Вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл закончит карьеру следующим летом, сообщает Marca.

Действующий контракт игрока со «сливочными», по которому игрок получает 17 миллионов евро в год, истекает летом 2022 года. Нападающий планирует доиграть свое действующее соглашение, после чего повесить бутсы на гвоздь.

Тем не менее, валлиец хочет в последний раз выйти на поле не в качестве игрока «Реала», а в качестве капитана своей национальной сборной. Вингер уйдет из клубного футбола, но напоследок поможет сборной Уэльса на Чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре.

Главный вопрос – как валлиец планирует поддерживать свою игровую форму на протяжении полугода, ведь контракт игрока с «Реалом» истекает летом, а мундиаль впервые в истории пройдет зимой.

Напомним, Андрей Лунин временно станет основным вратарем «Реала».


Павел Харченко
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Теги

Гарет Бэйл Реал Мадрид (футбол)

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