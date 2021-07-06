Бэйл завершит карьеру следующим летом

Валлиец не планирует играть до самой старости

Гарет Бэйл / фото - Marca

Вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл закончит карьеру следующим летом, сообщает Marca.

Действующий контракт игрока со «сливочными», по которому игрок получает 17 миллионов евро в год, истекает летом 2022 года. Нападающий планирует доиграть свое действующее соглашение, после чего повесить бутсы на гвоздь.

Тем не менее, валлиец хочет в последний раз выйти на поле не в качестве игрока «Реала», а в качестве капитана своей национальной сборной. Вингер уйдет из клубного футбола, но напоследок поможет сборной Уэльса на Чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре.

Главный вопрос – как валлиец планирует поддерживать свою игровую форму на протяжении полугода, ведь контракт игрока с «Реалом» истекает летом, а мундиаль впервые в истории пройдет зимой.

Напомним, Андрей Лунин временно станет основным вратарем «Реала».