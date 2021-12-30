Без сэйвов Де Хеа в явных голевых моментах МЮ находился бы возле зоны вылета в АПЛ

Спасения вратаря манкунианцев – решающие

Давид Де Хеа / Фото: Getty Images

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа спас для своей команды 15 очков в этом сезоне, сообщает Wyscout.

По данным статистического портала, спасение Де Хеа в явных голевых моментах принесли манкунианцам именно такое количество дополнительных баллов.

Если бы не сэйвы Де Хеа, то МЮ был бы рядом с зоной вылета в АПЛ, имея 13 очков.

Сейчас у МЮ 28 очков в турнирной таблице АПЛ и 7-е место.