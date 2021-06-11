Пресс-атташе сборной Украины: «Мы собираемся играть в новой форме на Евро-2020»
Безус: «Мне кажется, что будет сделано все возможное, чтобы дизайн формы остался прежним»
Футболистам не терпится сыграть в новой экипировке
Роман Безус / фото - Football24
Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Безус рассказал, будет ли лозунг «Героям Слава» на скандальной форме национальной команды в матче с Нидерландами:
«Я думаю, что об этом нужно спрашивать не меня. Это вопрос больше к нашей федерации. Мне кажется, что будет сделано все возможное, чтобы дизайн формы остался прежним».
В минувшем сезоне Безус провел за «Гент» 37 матчей во всех турнирах, и записал на свой счет 14 очков по системе гол+пас.
Стартовый матч сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы пройдет уже в это воскресенье. Посмотреть прямую трансляцию матча вы сможете на нашем сайте.
Также, на сайте будет доступна текстовая трансляция.
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