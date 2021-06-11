Безус: «Мне кажется, что будет сделано все возможное, чтобы дизайн формы остался прежним»

Футболистам не терпится сыграть в новой экипировке

Роман Безус / фото - Football24

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Безус рассказал, будет ли лозунг «Героям Слава» на скандальной форме национальной команды в матче с Нидерландами:

«Я думаю, что об этом нужно спрашивать не меня. Это вопрос больше к нашей федерации. Мне кажется, что будет сделано все возможное, чтобы дизайн формы остался прежним».

В минувшем сезоне Безус провел за «Гент» 37 матчей во всех турнирах, и записал на свой счет 14 очков по системе гол+пас.

Стартовый матч сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы пройдет уже в это воскресенье. Посмотреть прямую трансляцию матча вы сможете на нашем сайте.

Также, на сайте будет доступна текстовая трансляция.