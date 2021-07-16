Безус может вернуться в УПЛ

Хавбека сборной Украины хотят видеть в городе, где он выступал

Роман Безус / Фото - 24tv.ua

Полузащитник «Гента» Роман Безус может вернуться в родной чемпионат. Хавбеком заинтересовались в «Днепре-1».

Представитель Премьер-лиги хочет видеть хавбека в своем составе. Сообщается о намерении подписать его уже перед сезоном-21/22.

Представители клуба пытаются убедить 30-летнего игрока пополнить свои ряды. Однако самого футболиста все устраивает в Бельгии.

Всего за «Гент» Безус провел 83 поединка. В них украинцу удалось отличиться 15 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Отметим, что полузащитник сыграл за сборную Украины на Евро-2020.