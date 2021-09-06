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Билеты на матч «Шахтер» – «Интер» поступили в свободную продажу
Встреча состоится 28 сентября
11:33
Фото: Twitter
Стартовала свободная продажа билетов на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Интером», сообщает пресс-служба «горняков».
Ранее с 2-го сентября продажа билетов была доступна лишь для владельцев абонементов.
Для покупки доступны следующие категории билетов:
Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
SkyUp Club: 800 гривен;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
Sky Box: 13 000–15 000 гривен.
Приобрести билеты можно в режиме онлайн, или в кассах НСК «Олимпийский».
Напомним, в групповом раунде Лиги чемпионов «Шахтер» стартует матчем против «Шерифа» на выезде.