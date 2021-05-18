Битвы вратарей внутри команды Новости партнера

Пару историй конкуренции внутри одной команды двух сильных голкиперов

Навас по итогам сезона 17/18 стал лучшим вратарем Европы по версии УЕФА и потерял место в основе «Реала», потому что Перес купил Куртуа. Он моложе и выше, но вот лучше? Кейлор разозлило непонятное отправления в запас: «При Солари у меня было ощущение, что я не буду играть, что бы я ни делал на тренировках». Казалось, Навасу время искать новый клуб, но в «Реал» вернулся Зидан и уже Куртуа перестал попадать в основу. Но в итоге в следующее межсезонье Кейлор покинул столицу Испании.

Сегодня мы вспомним еще пару историй конкуренции внутри одной команды двух сильных вратарей. А пока вы читаете, можете получить свежий промокод для Украины.

Сергей Овчинников против Руслана Нигматуллина

Это было самое ожесточенное противостояние вратарей в российской истории. Оба были главными претендентами на место в воротах сборной России на Чемпионат мира-2002, но если Овчинников, вернувшись с «Порту» в «Локомотив» на замену как раз-таки Нигматуллин, провел отличную весну, то Руслан тем временем сидел на скамейке в «Вероне». Все были убеждены, что Романцев сделает ставку на Сергея, но основным в Японию поехал Нигматуллин и в решающих матчах не выручил, а вот Овчинникова Романцев даже не включил в заявку, это было точно не по спортивному принципу. Впрочем, сочетать в одной команде двух действительно было недопустимо. Они друг друга на дух не переносили. И когда Семин в 2003 придумал вернуть Нигматуллина в «Локо», где в воротах безраздельно правил Овчинников, это решение сразу показалось сомнительным. В итоге возвращенец практически не играл и, завоевав с командой чемпионство в 2004 Нигматуллин не испытывал причастности к успеху и даже отказался фотографироваться с командой: «Не верю я в искренность людей, которые, просидев весь сезон на скамейке, потом рассказывают, как они счастливы за более удачливых товарищей. Поэтому мня на чемпионских фотографиях нет». Ребята ненавидели друг друга и годы спустя. Когда в 2008 году Нигматуллин после трехлетней паузы вдруг решил возобновить карьеру и стал тренироваться за нальчикского «Спартака», Овчинников прокомментировал это в прессе: «Наверное, деньги кончились». Руслан ответил: «Все - г*но, а у него одного звезда во лбу горит».

Оливер Кан против Йенса Леманна

Самая эпичная история противостояния вратарей случилась в сборной Германии. Начнем издалека. 1996: Йенс Леманн признан лучшим вратарем Европы, Оливер Кан недавно был лучшим вратарем Бундеслиги, но в воротах Германии на Евро-96 играет ветеран Андрес Кепки, у которого неудачно складывавшегося Клубная карьера, и на тот момент он пропускал в «Айнтрахте» почти по 2 гола в среднем за игру. Но именно Кепки выходит в воротах сборной Германии и выигрывает звание чемпиона Европы, а заодно попадает в символическую сборную турнира. Кепки был основным и два года спустя на ЧМ-98. А эти амбициозные ребята сидели на банке. Вот такая невероятная конкуренция была в Германии в 90-х. Однако в нулевых она снизилась до дуэли Леманна и Кана. Они ровесники и Леманн был очень раздражен, оказавшись в роли догоняющего. В каждом интервью Леманн пытался подцепить Кана: «Когда-нибудь я перейду в «Баварию» и Кан будет подавать мне мяч» или «В Кана роман с официанткой, ему сейчас не до футбола». Они стали настоящими врагами. Но как бы Леманн ни старался, ему пришлось ждать своего звездного часа до домашнего чемпионата мира-2006, когда его, наконец, объявили первым номером. И вот вы представьте несгибаемого железного Кана. Как думаете, как он себя повел на последнем крупном турнире, где вдруг стал запасным? Перед серией пенальти в четвертьфинале с Аргентиной Оливер подошел, чтобы дать напутствие злобно троллившего его Йенса. Это было очень кинематографично. А потом Оливер передал Енсу листочек с записями о том, кто из аргентинцев в угол обычно бьет. В итоге Германия, конечно же, победила в той серии пенальти. Вот так настоящие чемпионы в решающий для команды момент наступают на горло своей гордости и делают так, как нужно команде. Браво!