Болельщик «Челси» призвал клуб выгнать из команды Вернера на открытой тренировке

Форвард при этом все слышал

Фото: BBC

«Челси» провел открытую тренировку на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Клуб предоставит возможность болельщикам спрогнозировать счет игры с «Арсеналом» в АПЛ. Правда, один фанат отошел от темы и призвал клуб выгнать из команды Тимо Вернера.

A Chelsea fan has told Timo Werner to “get out of the club” at Chelsea’s open training session pic.twitter.com/flZThV3wvQ — Alko (@AlkoJuice) August 18, 2021

Сам форвард был на тренировке и все слышал.

В прошлом сезоне Тимо забил шесть мячей в АПЛ. Год назад за него заплатили 60 миллионов евро.