Вернер не против уйти из «Челси»
Болельщик «Челси» призвал клуб выгнать из команды Вернера на открытой тренировке
Форвард при этом все слышал
12:47
Фото: BBC
«Челси» провел открытую тренировку на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Клуб предоставит возможность болельщикам спрогнозировать счет игры с «Арсеналом» в АПЛ. Правда, один фанат отошел от темы и призвал клуб выгнать из команды Тимо Вернера.
A Chelsea fan has told Timo Werner to “get out of the club” at Chelsea’s open training session pic.twitter.com/flZThV3wvQ— Alko (@AlkoJuice) August 18, 2021
Сам форвард был на тренировке и все слышал.
В прошлом сезоне Тимо забил шесть мячей в АПЛ. Год назад за него заплатили 60 миллионов евро.
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