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Болельщик «Челси» призвал клуб выгнать из команды Вернера на открытой тренировке

Форвард при этом все слышал
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:47
Болельщик «Челси» призвал клуб выгнать из команды Вернера на открытой тренировке
Фото: BBC

«Челси» провел открытую тренировку на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Клуб предоставит возможность болельщикам спрогнозировать счет игры с «Арсеналом» в АПЛ. Правда, один фанат отошел от темы и призвал клуб выгнать из команды Тимо Вернера.

Сам форвард был на тренировке и все слышал.

В прошлом сезоне Тимо забил шесть мячей в АПЛ. Год назад за него заплатили 60 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Тимо Вернер Челси

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