«Марсель» не смог обыграть ПСЖ, играя во втором тайме в большинстве
Болельщики «Марселя» бросали в Неймара разные предметы. Его закрывали щитами полицейские
Бразильцу было нелегко разыгрывать угловые
08:25
Фото: AFP
ПСЖ сыграл вничью с «Марселем» (0:0) в матче 11 тура Лиги 1.
Во время матча нападающий парижан Неймар едва отделывался от болельщиков соперника. В него кидали различные предметы с трибун.
В нескольких эпизодах бразильца во время исполнения стандарта закрывали щитами полицейские.
Neymar had to be protected by riot shields to take a corner tonight pic.twitter.com/kNskySz7WH— TEAMtalk (@TEAMtalk) October 24, 2021
Лига 1 проведет расследование поведения фанатов.