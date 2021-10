Болельщики «Марселя» бросали в Неймара разные предметы. Его закрывали щитами полицейские

Фото: AFP

ПСЖ сыграл вничью с «Марселем» (0:0) в матче 11 тура Лиги 1.

Во время матча нападающий парижан Неймар едва отделывался от болельщиков соперника. В него кидали различные предметы с трибун.

В нескольких эпизодах бразильца во время исполнения стандарта закрывали щитами полицейские.

Neymar had to be protected by riot shields to take a corner tonight pic.twitter.com/kNskySz7WH