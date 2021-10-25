Фанаты «Марселя» в матче с ПСЖ забросают поле фальшивыми «нефтедолларами» с плачущим Месси
«Марсель» не смог обыграть ПСЖ, играя во втором тайме в большинстве
Команды сыграли вничью
07:13
Фото: PSG
«Марсель» в домашнем матче 11 тура Лиги 1 дома сыграл вничью с ПСЖ.
Забить в этом матче командам было не суждено. У «Марселья» появился прекрасный шанс на победу во втором тайме после удаление игрока соперника, но поразить ворота Наваса им не удалось.
ПСЖ остался лидером чемпионата.
Лига 1. 11-й тур:
«Марсель» – ПСЖ 0:0
«Марсель»: Лопес — Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Лирола — Камара (Гуйе, 71), Пайет, Ундер (Жерсон, 78), Гендузи — Ронжье (де ла Фуэнте, 71), Милик (Дьенг, 78).
ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Ди Мария (Керер, 61), Данилу, Верратти (Гуйе, 45) — Месси, Неймар (Вейналдум, 83), Мбаппе.
Удаление: Хакими, 57