Болельщики «Тоттенхэма» потратили 31 час, чтобы добраться до матча, который перенесли

Встреча с «Бернли» не состоялась из-за снегопада

Фото: Burnley

Болельщики «Тоттенхэма» из США решили посетить выездной матч команды против «Бернли» в 13-м туре АПЛ.

Пара из Далласа (Техас) потратила на дорогу суммарно 31 час. Им даже пришлось не спать, чтобы попасть в городок Бернли.

Однако, за час до игры стало известно, что матч будет перенесен из-за сильного снегопада, который накрыл газон. Со снегом работники арены справиться не смогли и встречу решили перенести.

Dallas to London to Burnley (almost there) 31 hours - no sleep - fueled by coffee, cheese crackers and more coffee. Frigid temps and snow predicted for match day. The things we do when you love your club @SpursOfficial #coys #thfc #snowmatch pic.twitter.com/4784qLL4hy — KeN17 (@SaxyKeN17) November 27, 2021

Несмотря на это, пара не расстроилась и присоединилась к другим болельщикам «Тоттенхэма», с которыми отправились в один из баров.

На это уже отреагировал форвард шпор Харри Кейн. Он пригласил пару бесплатно посетить матч «Тоттенхэма» в Лондоне в качестве его гостей.

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London https://t.co/wB3c8c40HN — Harry Kane (@HKane) November 28, 2021

Пока неизвестно, на какую дату игру перенесли.