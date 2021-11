Зима пришла внезапно. Матч «Бернли» – «Тоттенхэм» отменен из-за непогоды

Арена «Терф Мур» прямо сейчас / фото - B/R

Матч 13-го тура АПЛ между «Бернли» и «Тоттенхэмом» перенесен из-за непогоды, сообщает Twitter B/R Football.

Пока неизвестно, на какой срок перенесен матч. Он может начаться сегодня в другое время, либо Лига перенесет встречу на другой день.

Перед игрой домашнюю арену «Бернли» – «Терф Мур» – засыпало снегом.

Winter is here ahead of Burnley vs. Tottenham pic.twitter.com/EoDPoiQQUw