«Боруссия» – «Бавария»: необычный прогноз на матч

Внимательно покопались в линии и нашли наилучший исход

Прогноз

Поразительно, но в Бундеслиге в начале декабря все еще сохраняет чемпионская интрига. Да, «Бавария» первая, но уже сегодня ее может обойти дортмундская «Боруссия», для этого достаточно обыграть мюнхенцев дома.

С турнирными раскладами разобрались. Теперь давайте переходить к прогнозу. «Бавария» в последних матчах совсем не впечатляет. Связано это с отсутствием системообразующего игрока в центре поля Йозуа Киммиха. То есть, легкой прогулки для мюнхенцев в Дортмунде не будет. Поэтому вариант с чистой победой «Баварии» отметаем – слишком рискованно. Остаются тоталы. Казалось бы, смело можно брать 2,5 больше, но, снова-таки, коэффициент на данный исход совсем ничтожный.

Из-за того, что все классические варианты ставок выглядят не слишком надежными по разными причинам, предлагаю выбрать не тривиальный исход: «Боруссия» Дортмунд выиграет хотя бы в одном тайме (нет). Вполне сносный коэффициент дают букмекеры на данный прогноз. У «шмелей» полно травмированных игроков, в том числе и группы атаки. К тому же, пока не ясно готов ли на 100% Эрлинг Холанд. У «Баварии» же в защите полный порядок, а их проблемы с построением игры в атаке нас в этом случае не очень интересуют.

Поэтому забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 16 побед, 1 возврат, 24 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой