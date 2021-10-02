«Боруссия» без Холанда переиграла «Аугсбург» и вышла на вторую строчку Бундеслиги

Но «шмелей» еще может обогнать «Байер»

фото - цBVB Buzz

В матче седьмого тура Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» принимала на своем «Аугсбург».

За счет раннего пенальти, который реализовал Рафаэль Геррейру, «шмели» смогли выйти вперед.

В конце тайма Зекири сравнял счет, но на 51 минуте Юлиан Брандт принес дортмундской команде победу.

Набранные три очка помогли команде оказаться на второй строчке в чемпионате. У лидеров лиги – «Баварии» – на один пункт больше и матч в запасе.

К тому же, если «Байер» победит в своем матче, то именно «аптекари» единолично займут вторую строчку.

Бундеслига, 7-й тур

«Боруссия Д» – «Аугсбург» 2:1

Голы: Геррейру, 10 (пен.), Брандт, 51 – Зекири, 35.

«Боруссия Д»: Кобель, Менье (Азар, 52), Хуммельс (Понграчич, 66), Аканджи, Геррейру, Витцель (Джан, 66), Брандт, Вольф (Шульц, 72), Беллингем, Ройс, Мален (Рейньер, 72).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Педерсен, Калиджури, Груэсо (Нидерлехнер, 78), Штробль, Майер (Грегорич, 78), Зекири (Саренрен Базее, 78), Кордова (Йенсен, 63).

Предупреждения: Груэсо (13), Оксфорд (15), Ройс (44), Зекири (53).