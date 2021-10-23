«Боруссия Д» без Холланда одолела «Арминию», а «Лейпциг» разгромил «Гройтер»

«Шмели» вплотную подобрались к «Баварии»

фото - Diario AS

В матче девятого тура Бундеслиги «Арминия» принимала дортмундскую «Боруссию».

Счет с пенальти на 31-й минуте открыл Эмре Джан, а под занавес первого тайма Матс Хуммельс удвоил счет в пользу гостей.

Во второй половине встречи «шмели» забили третий мяч в ворота «Арминии» усилиями Джуда Беллингема.

Лишь под занавес встречи хозяева смогли забить гол престижа. Отличился Клос с пенальти.

Дортмундцы одержали важнейшую победу без главной звезды Эрлинга Холанда в составе и подобрались вплотную к «Баварии» в таблице Бундеслиги.

Бундеслига, 9-й тур

«Арминия» – «Боруссия» 1:3

Голы: Клос, 87 (пен.) – Джан, 31 (пен.), Хуммельс, 45, Беллингем, 72.

«Арминия»: Ортега, Нильссон, Брюннер (Рамуш, 46), Пипер, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 74), Фернандеш (Виммер, 64), Притль, Шопф, Кунце, Хак (Крюгер, 74), Зерра (Клос, 46).

«Боруссия»: Кобель (Хитц, 46), Хуммельс (Мэлоуни, 88), Аканджи, Понграчич, Вольф, Азар, Джан (Витцель, 76), Брандт (Рейньер, 76), Беллингем, Ройс, Мален (Тиггес, 66).

Предупреждения: Кунце (83).

«РБ Лейпциг» – «Гройтер» 4:1

Голы: Поульсен, 46, Форсберг, 53 (пен.), Собослаи, 65, Новоа, 88 – Хргота, 45 (пен.).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс (Симакан, 46), Орбан, Мукиеле, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Поульсен, 46), Форсберг (Собослаи, 64), Нкунку (Новоа, 85), Айдара, Андре Силва (Адамс, 64).

«Гройтер»: Функ, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Иттер, 72), Дудзяк (Барри, 82), Грисбек, Кристиансен, Левелинг, Хргота (Тилльманн, 72), Иттен (Абиама, 82).

Предупреждения: Анхелиньо (15), Кампль (36).