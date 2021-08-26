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«Боруссия» Менхенгладбах: «Не приглашены на воссоединение группы D»
Пресс-служба клуба вспомнила минувший розыгрыш Лиги чемпионов
22:07
Менхенгладбахская «Боруссия» / Фото - acefootballПресс-служба менхенгладбахской «Боруссии» на своем официальном сайте поделилась мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.
«Не приглашены на воссоединение группы D».
Not invited to the Group D reunion— Gladbach (@borussia_en) August 26, 2021
В минувшем сезоне «Боруссия» играла в Лиге чемпионов в одном квартете с «Интером», «Реалом» и «Шахтером». Отметим, что эти три команды встретятся друг другом и в нынешнем розыгрыше. Четвертой командой в группе D стал «Шериф»
В сезоне-2021/22 «Боруссия» не пробилась в групповой этап турнира.
Матчи первого тура пройдут 14 и 15 сентября. Результаты жеребьевки.
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