Босния – без Пьянича и с экс-голкиперм «Зари», Украина – с Малиновским. Составы на решающий матч

Команды встретятся в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира

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Сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Отметим, что в заявке на игру отсутствует лидер центра поля хозяев Миралем Пьянич. Место в воротах займет экс-голкипер «Зари» Никола Василь.

Наставник «сине-желтых» Александр Петраков решил сыграть по схеме 4-3-3. С первых минут выйдет хавбек Руслан Малиновский, ворота будет защищать Георгий Бущан. В остальном – без сюрпризов.