Босния и Герцеговина – Финляндия: прогноз на матч

Встреча соперников сборной Украины

Прогноз

Босния и Герцеговина против Финляндии. При любых других раскладах мы бы обошли этот матч стороной, но не в этот раз. Обе сборные конкурируют с Украиной за выход в стыки и от результата их встречи очень многое зависит в группе D.

Босния и Герцеговина

Начнем с хозяев. «Золотые лилии», мягко говоря, не располагают россыпью звездных футболистов, а накануне ключевых матчей квалификации еще и потеряли своего лидера Эдина Джеко. Однако есть и позитив – на матчи с Финляндией и Украиной вызван Миралем Пьянич, пропускавший предыдущие поединки. В целом, Босния и Герцеговина – крепкий европейский середняк, который может «покусать» сборную Франции, но затем сыграть дома в ничью с Казахстаном или проиграть Ирану.

Финляндия

«Суоми» под руководством Маркку Канервы очень спрогрессировали и теперь представляют собой боеспособный коллектив, способный бороться за выход на большие турниры. Финны напоминают монолит, но не просто каких-то выходцев из местного чемпионата, как это было ранее, а игроков очень приличного уровня, некоторые из которых находятся на первых ролях в европейских командах (Пукки, Градецки, Камара). Стоит также отметить характер и дисциплину сборной Финляндии. Из последних 19 матчей они только единожды проиграли крупно (1:5 Польше), хотя в выборку вошли встречи с Францией, Бельгией и Данией.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Финляндия

С одной стороны обоим командам желательно побеждать, но с другой – даже ничейный результат оставляет рабочие шансы на выход в стыки, однако в таком случае судьба боснийцев и финнов уже не будет полностью в их руках. Поражение в этой встрече заметно ударит по шансам обоих команд в борьбе за вторую строчку, а точнее, Босния их просто потеряет.

Впервые, друзья, даю прогноз, основываясь исключительно на чуйке, и она подсказывает, что в матче Босния и Герцеговина – Финляндия будет зафиксирована столь необходимая для сборной Украины ничья.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 8 побед, 0 возвратов, 8 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой