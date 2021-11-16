Босния – Украина: в какой форме сыграет команда Петракова

«Сине-желтые» будут бороться за второе место в группе уже сегодня

Фото: УАФ

Стали известны формы сборных Боснии и Герцеговины и Украины накануне очного матча в отборе на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Украина сыграет в выездном комплекте формы – синем (вратарь – в зеленом). Босния – в белом (вратарь – в желтом).

Отметим, Украине недостаточно только своей победы над Боснией, чтобы пройти в стыки со 2-го места. Также нужно, чтобы Финляндия не победила Францию, а желательно – проиграла. В случае победы Украины и ничьей Финляндии при равном количестве очков будет считаться разница мячей. Если же Финляндия победит Францию, то Украина 100% останется без ЧМ-2022. Босния все шансы на попадание на мундиаль уже потеряла.

Босния и Украина начнут в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Прогнозируем состав сборной Украины на матч с Боснией.