«Заря» выступила с предложением по 19-летнему форварду «Палмейраса»
Бразильские клубы сыграют в финале Кубка Либертадорес
Определились все участники решающего матча
Фото: twitter.com/Flamengo
Определились финалисты главного турнира Южной Америки – Кубка Либертадорес.
Первым участником стал «Палмейрас». Команда дважды сыграла вничью с «Атлетико» Минейро (0:0, 1:1), но благодаря результативной ничьей на выезде прошла в финал.
Вторым участником финала стал «Фламенго». Бразильцы одержали уверенную победу над «Барселоной» (2:0, 2:0) с Эквадора и также сыграют в финале.
Решающий матч состоится 27 ноября в столице Уругвая Монтевидео на стадионе «Сентенарио».
Действующим победителем турнира является как раз «Палмейрас».