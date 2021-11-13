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Бразильский новичок «Металлиста»: «Меня переполняет гордость. Восхищаюсь Харьковом»

Харьковчане представили футболиста
Футбол Первая лига
21:35
Бразильский новичок «Металлиста»: «Меня переполняет гордость. Восхищаюсь Харьковом»
Паулиньо Боя (слева) / фото - ФК Металлист

Бразильский новичок «Металлиста» Паулиньо Боя прокомментировал для пресс-службы команды свой переход в харьковский клуб:

«Спасибо президенту. Спасибо «Металлисту». Меня переполняет гордость. Я уже несколько дней нахожусь в Харькове и восхищен этим городом, аэропортом, стадионом и отелем Kharkiv Palace.

А теперь я рядом с болельщиками моего нового клуба и меня переполняют невероятные эмоции. Я счастлив, что нахожусь здесь, в футбольном клубе «Металлист».

Украинская команда заплатила за нападающего 1,8 миллионов евро.

Напомним, в последнем матче «Металлист» разгромил «Прикарпатье», продлив победную серию до пяти матчей.

Павел Харченко
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Металлист Паулиньо Бойя

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