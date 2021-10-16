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«Брентфорд» не сумел создать проблем «Челси»
«Синие» сумели забить еще в первом тайме и своего не отдали
16 октября 21:24
Фото - ФК Челси
В восьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде обыграл «Брентфорд». «Аристократам» удалось оформить гол «в раздевалку». Счет в матче открыл Чилуэлл.
Это помогло гостям не оттягивать до последнего задачу забить сенсационному новичку лиги. «Синие» спокойно довели встречу до собственной победы.
«Челси» вышел в единоличные лидер в турнирной таблице. «Брентфорд» неожиданно седьмой.
АПЛ, 8 тур
«Брентфорд» – «Челси» 0:1
Гол: Чилуэлл, 45
«Брентфорд»: Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок, Генри, Канос (Годдос, 72), Нергор, Йенсен, Оньека (Форсс, 67), Тоуни, Мбемо.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Кристенсен, Чалоба, Сарр, Чилуэлл, Ковачич (Маунт, 65), Канте, Лофтус-Чик, Лукаку (Хавертц, 77), Вернер.Предупреждения: Канос – Ковачич
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