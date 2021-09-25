Бруну не забил решающий пенальти в добавленное время. Роналду был на поле
В матче 6 тура АПЛ «Астон Вилла» на выезде неожиданно переиграла «Манчестер Юнайтед».
Гости открыли счет за две минуты до концовки встречи, усилиями Корни Хауса.
У «дьяволов» был шанс отыграться в добавленное время – подопечные Оле-Гуннара Сульшера получили право на пробитие 11-метрового удара. К удивлению всех, к точке подошел не Криштиану Роналду, а его соотечественник Бруну Фернандеш.
Португальский хавбек не справился и ударил мяч выше ворот, а маникунианцы не смогли набрать очки в той встрече.
Bruno is officially part of the OleOut movement, my midfielder #OleOut pic.twitter.com/oAtIL5ODFD— Aiden (@AidenUtd) September 25, 2021
Роналду впервые после возвращения в МЮ ушел с поля без забитого мяча.
Напомним, ранее Де Хеа рассказал, как форвард влияет на молодых игроков команды.