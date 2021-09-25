Бруну не забил решающий пенальти в добавленное время. Роналду был на поле

Хавбек впервые не попал в створ ворот с точки

Бруну Фернандеш / фото - Sky Sports

В матче 6 тура АПЛ «Астон Вилла» на выезде неожиданно переиграла «Манчестер Юнайтед».

Гости открыли счет за две минуты до концовки встречи, усилиями Корни Хауса.

У «дьяволов» был шанс отыграться в добавленное время – подопечные Оле-Гуннара Сульшера получили право на пробитие 11-метрового удара. К удивлению всех, к точке подошел не Криштиану Роналду, а его соотечественник Бруну Фернандеш.

Португальский хавбек не справился и ударил мяч выше ворот, а маникунианцы не смогли набрать очки в той встрече.

Bruno is officially part of the OleOut movement, my midfielder #OleOut pic.twitter.com/oAtIL5ODFD — Aiden (@AidenUtd) September 25, 2021

Роналду впервые после возвращения в МЮ ушел с поля без забитого мяча.

Напомним, ранее Де Хеа рассказал, как форвард влияет на молодых игроков команды.