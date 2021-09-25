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Бруну не забил решающий пенальти в добавленное время. Роналду был на поле

Хавбек впервые не попал в створ ворот с точки
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:14
Бруну не забил решающий пенальти в добавленное время. Роналду был на поле
Бруну Фернандеш / фото - Sky Sports

В матче 6 тура АПЛ «Астон Вилла» на выезде неожиданно переиграла «Манчестер Юнайтед».

Гости открыли счет за две минуты до концовки встречи, усилиями Корни Хауса.

У «дьяволов» был шанс отыграться в добавленное время – подопечные Оле-Гуннара Сульшера получили право на пробитие 11-метрового удара. К удивлению всех, к точке подошел не Криштиану Роналду, а его соотечественник Бруну Фернандеш.

Португальский хавбек не справился и ударил мяч выше ворот, а маникунианцы не смогли набрать очки в той встрече.

Роналду впервые после возвращения в МЮ ушел с поля без забитого мяча.

Напомним, ранее Де Хеа рассказал, как форвард влияет на молодых игроков команды.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Криштиану Роналду

Комментарии 1

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25 сентября 2021г. 17:19
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
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