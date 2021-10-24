«Брюгге» Соболя не сумел вырвать победу над «Антверпеном» в матче с двумя удалениями

Украинец прове на поле чуть меньше часа

Фото - ФК Брюгге

В 12-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Брюгге» на выезде сыграл вничью с «Антверпеном».

Команды обменялись голами в первом тайме. Ванакен в компенсированное время сравнял счет спустя десяток минут после того, как Энгельс его открыл.

В концовке игры автор первого забитого мяча заработал удаление. Но это не помогло гостям добыть очки. А Нсоки уровнял составы.

Защитник Эдуард Соболь попал в стартовый состав на эту игру. Украинец провел на поле 55 минут.

«Брюгге» на два очка отстал от сенсакионного «Сент-Жиллуа» в турнирной таблице. «Антверпен» – в тройке лидеров.

Чемпионат Бельгии, 12 тур

«Антверпен» – «Брюгге» 1:1

Голы: Энгельс, 35 – Ванакен, 45+2

«Антверпен»: Бутес, Де Лат, Энгельс, Альмейда, Вайнз, Юсуф, Ферстрете (Двомо, 50), Геркенс, Бенсон (Сек, 85), Баликвиша (Самата, 71), Фрай (Эггештайн, 81).

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь (Мауасса, 55), Баланта (МБамба, 55), Ванакен, Вормер, ван дер Бремпт, Ланг, де Кэтелар (Дост, 54).

Предупреждения: Энгельс, Де Лат – Мата, Баланта, Нсоки

Удаления: Энгельс – Нсоки