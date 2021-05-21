Соболь: «В концовке игры с Финляндией» вся команда подустала»
«Брюгге» Соболя стал чемпионом Бельгии второй год кряду
Украинский защитник является одним из основных кузнецов успеха
07:35
Эдуард Соболь / Фото - footboom«Брюгге», сыграв вничью с «Андерлехтом» (3:3), за тур до финиша завоевал чемпионство в первенстве Бельгии.
Чемпионат Бельгии. Второй раунд. 5-й тур
«Андерлехт» – «Брюгге» – 3:3
Голы: Нмеча, 45+2, 65, Ларсен, 90+4 – Ванакен, 13, 54, Ланг, 57
Команда, в которой выступает защитник сборной Украины Эдуард Соболь, выиграла лигу второй год кряду.
Для 26-летнего украинца это второй выигранный чемпионат в составе бельгийского гранда.
CHAMPIOOOOOOONS! #BackToBack pic.twitter.com/3jr0TXjESk— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 20, 2021
За последние шесть лет «Брюгге» выиграл четыре титула чемпионов Бельгии. Всего у них на счету 17 побед в высшем дивизионе страны – лишь у «Андерлехта» (34) больше.
Накануне украинский форвард «Гента» Роман Яремчук забил 20-й мяч в чемпионате Бельгии.
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