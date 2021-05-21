«Брюгге» Соболя стал чемпионом Бельгии второй год кряду

Украинский защитник является одним из основных кузнецов успеха





Эдуард Соболь / Фото - footboom

«Брюгге», сыграв вничью с «Андерлехтом» (3:3), за тур до финиша завоевал чемпионство в первенстве Бельгии.«Андерлехт» – «Брюгге» – 3:3: Нмеча, 45+2, 65, Ларсен, 90+4 – Ванакен, 13, 54, Ланг, 57Команда, в которой выступает защитник сборной Украины, выиграла лигу второй год кряду.Для 26-летнего украинца это второй выигранный чемпионат в составе бельгийского гранда.За последние шесть лет «Брюгге» выиграл четыре титула чемпионов Бельгии. Всего у них на счету 17 побед в высшем дивизионе страны – лишь у «Андерлехта» (34) больше.Накануне украинский форвард «Гента»