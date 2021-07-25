Буффон – о переходе Доннаруммы в ПСЖ: «Лучшим ничего не прощают»

Джанлуиджи Буффон / Фото: Twitter

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Правда заключается в том, что лучшим ничего не прощают. Люди лишь ждут твоего провала. Это ждет и Доннарумму, но он должен сохранять спокойствие, он сильный.

Для него в ПСЖ все сложится хорошо, даже отлично. Во время Евро мы переписывались, обсуждали клуб и другие вопросы».