Спустя 7339 дней Буффон снова вышел на поле в футболке родного клуба и не пропустил
Буффон – о переходе Доннаруммы в ПСЖ: «Лучшим ничего не прощают»
Вратарь высказался о давлении, которые придется пережить его коллеге
25 июля 19:58
Джанлуиджи Буффон / Фото: Twitter
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.
«Я в Париже провел отличный сезон. Но была ошибка в Лиге чемпионов. Она дорого обошлась, но и мы проиграли не 0:1, а 1:3. У всех был плохой вечер.
Правда заключается в том, что лучшим ничего не прощают. Люди лишь ждут твоего провала. Это ждет и Доннарумму, но он должен сохранять спокойствие, он сильный.
Для него в ПСЖ все сложится хорошо, даже отлично. Во время Евро мы переписывались, обсуждали клуб и другие вопросы».
Ранее стало известно, что ПСЖ продлил контракт с главным тренером Маурисио Почеттино.
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