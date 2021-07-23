В ПСЖ предлагают Мбаппе космические деньги ради нового контракта
Официально. ПСЖ продлил контракт с Почеттино
Аргентинский специалист продолжит работать с вице-чемпионом Франции
23 июля 21:45
Маурисио Почеттино / Фото - ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино продолжит работу в клубе. Об этом сообщает пресс-служба парижан.
Контракт с аргентинским специалистом был продлен. Новое соглашение действует до 2023 года.
Почеттино сменил на посту Томаса Тухеля посреди сезона. С командой он дошел до полуфинала Лиги чемпионов, завоевал Кубок Франции и стал серебряным призером Лиги 1.
Немец же возглавил «Челси», с которым выиграл главный еврокубок.
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