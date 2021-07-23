Официально. ПСЖ продлил контракт с Почеттино

Аргентинский специалист продолжит работать с вице-чемпионом Франции

Маурисио Почеттино / Фото - ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино продолжит работу в клубе. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Контракт с аргентинским специалистом был продлен. Новое соглашение действует до 2023 года.

Почеттино сменил на посту Томаса Тухеля посреди сезона. С командой он дошел до полуфинала Лиги чемпионов, завоевал Кубок Франции и стал серебряным призером Лиги 1.

Немец же возглавил «Челси», с которым выиграл главный еврокубок.