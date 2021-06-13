Булеца близок к переходу в «Зарю»

Полузащитник выступал за «Днепр-1»

Фото: Днепр-1

Полузащитник «Динамо» Сергей Булеца близок к переходу в «Зарю».

Не уточняется, на каких условиях Булеца отправится в новую команду. Однако сообщается, что «Заря» хочет оформить переход игрока до вылета в Турцию.

На сборы команда отправится 24 июня.

Булеца два сезона отыграл в «Днепре-1» в аренде из «Динамо». В прошлом сезоне он отыграл 19 матчей.