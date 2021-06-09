«Заря» определилась с местом проведения заграничных сборов

Также известно, что часть подготовки луганчане проведут в Запорожье

Фото - ФК Заря

«Заря» определилась с планами на летнее межсезонье. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

Так, 15 июня команда соберется на учебно-тренировочной базе в Запорожье. После чего футболисты пройдут медобследование и проведут втягивающий сбор с одним контрольным матчем.

23 июня «Заря» отправится на сбор в Турцию. Там луганчане будут находиться до 14 июля включительно. После возвращения в Украину команда 10 дней будет готовиться к старту нового чемпионата.

Отмечается, что в планы могут вноситься небольшие корректировки. Соперники по спаррингам будут объявлены позже.

Ранее украинский защитник испанского клуба опроверг интерес со стороны «Зари».