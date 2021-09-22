Булеца – о старте сезона для «Зари»: «Не ощущаю паники в клубе»
Булеца: «Главное, чтобы девушка умела готовить и убирать»
Хавбек «Зари» рассказал, что ему нравится в противоположном поле
Сергей Булеца / Фото: Twitter
Полузащитник «Зари» Сергей Булеца рассказал, что ему нравится в девушках.
- Какой должна быть девушка вашей мечты?
– Я особо не привередлив. Главное, чтобы умела готовить, убирать и всегда была рядом.
- На что в первую очередь обращаете внимание при знакомстве?
– На глаза. Я люблю простых девушек, но с характером. Так интереснее.
- Что вас больше заводит в девушках: грудь или попа?
– И то, и то нравится. В комплекте.
- Вы когда-нибудь примеряли на себя лифчик или женские трусики?
– Да ну… Таким точно не занимался
Ранее стало известно, что Александр Петраков вызвал Сергея Булецу в сборную Украины.
Комментарии 0