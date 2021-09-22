Булеца: «Главное, чтобы девушка умела готовить и убирать»

Сергей Булеца / Фото: Twitter

Полузащитник «Зари» Сергей Булеца рассказал, что ему нравится в девушках.

– Я особо не привередлив. Главное, чтобы умела готовить, убирать и всегда была рядом.

- На что в первую очередь обращаете внимание при знакомстве?

– На глаза. Я люблю простых девушек, но с характером. Так интереснее.

- Что вас больше заводит в девушках: грудь или попа?

– И то, и то нравится. В комплекте.

- Вы когда-нибудь примеряли на себя лифчик или женские трусики?

– Да ну… Таким точно не занимался