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Булеца: «Главное, чтобы девушка умела готовить и убирать»

Хавбек «Зари» рассказал, что ему нравится в противоположном поле
Футбол Украинская Премьер-лига
17:38
Булеца: «Главное, чтобы девушка умела готовить и убирать»
Сергей Булеца / Фото: Twitter

Полузащитник «Зари» Сергей Булеца рассказал, что ему нравится в девушках.

- Какой должна быть девушка вашей мечты?

– Я особо не привередлив. Главное, чтобы умела готовить, убирать и всегда была рядом.

- На что в первую очередь обращаете внимание при знакомстве?

– На глаза. Я люблю простых девушек, но с характером. Так интереснее.

- Что вас больше заводит в девушках: грудь или попа?

– И то, и то нравится. В комплекте.

- Вы когда-нибудь примеряли на себя лифчик или женские трусики?

– Да ну… Таким точно не занимался


Ранее стало известно, что Александр Петраков вызвал Сергея Булецу в сборную Украины.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Сергей Булеца

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