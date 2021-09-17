Петраков отказался от Малиновского. Заявка сборной Украины на матчи с Боснией и Финляндией

Полузащитник не попал даже в резервный список

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков определился со списком футболистов, которые примут участие в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022.

Состав сборной Украины на матчи с Финляндией и Боснией и Герцеговиной

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбык (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна), Александр Пихаленок (Днепр-1).

После новостей о конфликте Петракова с хавбеком «Аталанты» Русланом Малиновским, полузащитник оказался вне заявки на предстоящие матчи.

Также в заявку не попал голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин, который перенес операцию и продолжает восстановление после травмы.

С финнами Украина сыграет 9-го октября, а с Боснией – 12-го.

Напомним, стало известно место Украины в таблице коэффициентов UEFA после 1-го тура еврокубков.