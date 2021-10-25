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Булеца – о своем одноклубнике: «Он чистый Модрич»

Хавбек «Зари» высказался о Хомченовском
Футбол Украинская Премьер-лига
20:40
Булеца – о своем одноклубнике: «Он чистый Модрич»
Сергей Булеца / Фото: Футбол 24

Хавбек «Зари» Сергей Булеца в эфире шоу «Профутбол» высказался о своем одноклубнике Дмитрии Хомченовском.

– Будет восстановление. Врачи проведут восстановление, не будет интенсивных тренировок, но тяжело будет в этом цикле.

- Как вам Хомченовский на позиции опорника?

– Чистый Модрич, думаю. Для нас он так


Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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