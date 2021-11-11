Гармаш рассказал о самых запоминающихся моментах за 30 матчей в сборной
Бущан: «Гармашу не нужна адаптация в сборной Украины»
Вратарь заявил, что все поддерживают нового форварда команды
07:52
Фото: УАФ
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался о появлении Дениса Гармаша в обойме национальной команды в преддверии матчей с Болгарией и Боснией и Герцеговиной.
«Ему не нужна большая адаптация, потому что большинство игроков он знает.
Поэтому прекрасно, что у него идет, и мы его поддерживаем»
Матч Украина – Болгария состоится сегодня, начало – в 19:30.
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