Бущан: «Изначально были в шоке и не поверили в назначение Луческу»
Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал об эмоциях, которые испытали игроки киевского клуба, когда появилась информация о назначении Мирчи Луческу в столичный гранд:
«Уверенность, которую придает Мистер, ты ее чувствуешь. Конечно, мы изначально были в шоке. Как это может произойти? Я не понимал. Не верил до того дня, пока я его увидел в нашей форме, на нашей базе. По сегодняшний день на каждой теории всё, что он говорит, все впитывают, как губка. К этому времени уже и пацаны чуть окрепли. Пришел хороший тренер, который разбирается во этом. И доносит нам информацию всю... Вот как он разжевал - и в рот положил. И уже от нас зависит, как мы это выполним на футбольном поле. Он придал нам уверенность, и мы поверили в то, что мы можем.
У него есть опыт, понимание футбола. Один на один у меня не было разговора. Я с ним за год два раза разговаривал. Первый - он сказал, что мне доверяет, а второй - после чемпионата, мы там о своем поговорили.
Он изменил ментальность, подготовку к матчам и ответственность на футбольном поле.
Не верили вообще в назначение Луческу. В день, когда его должны были представить, с пацанами типа: «Кто-нибудь его видел?». Никто не видел. Сидорчук, наверное, первый с ним познакомился. Я не верил, честно. Конечно, я помню всю историю, что было до этого. Но придя к нам, я понимаю, почему он вел себя так тогда. Потому что он делает все для команды, коллектива и результата».
Специалист пришел в «Динамо» прошлым летом и за год смог построить в Киеве чемпионскую команду, которая одержала победу в УПЛ, оставив на расстоянии в 13 очков позади главных соперников – донецкий «Шахтер».
Румынский тренер до этого на протяжении 12 лет был тренером «горняков», поэтому изначально многим было трудно воспринять тот факт, что теперь он – наставник «Динамо».
Напомним, Луческу рассказал о готовности Буяльского и Караваева сыграть с «Бенфикой».
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