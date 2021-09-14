Бущан: «Изначально были в шоке и не поверили в назначение Луческу»

Георгий Бущан / фото - ФК Динамо

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал об эмоциях, которые испытали игроки киевского клуба, когда появилась информация о назначении Мирчи Луческу в столичный гранд:

У него есть опыт, понимание футбола. Один на один у меня не было разговора. Я с ним за год два раза разговаривал. Первый - он сказал, что мне доверяет, а второй - после чемпионата, мы там о своем поговорили.

Он изменил ментальность, подготовку к матчам и ответственность на футбольном поле.

Не верили вообще в назначение Луческу. В день, когда его должны были представить, с пацанами типа: «Кто-нибудь его видел?». Никто не видел. Сидорчук, наверное, первый с ним познакомился. Я не верил, честно. Конечно, я помню всю историю, что было до этого. Но придя к нам, я понимаю, почему он вел себя так тогда. Потому что он делает все для команды, коллектива и результата».